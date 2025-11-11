Fraport Aktie

79,10EUR 7,30EUR 10,17%
Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
11.11.2025 09:45:38

Fraport Hold

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport nach Zahlen zum dritten Quartal mit einem Kursziel von 72 Euro auf "Hold" belassen. Der Flughafenbetreiber habe erneut einen Geschäftsbericht mit Störgeräuschen präsentiert, aber die zugrunde liegenden Trends seien weitgehend positiv, schrieb Graham Hunt am Dienstag. Vor allem dank der Aktivitäten in Frankfurt habe das bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) die Markterwartung übertroffen./rob/la/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 02:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Fraport AG Hold
Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
72,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,80 € 		Abst. Kursziel*:
-3,74%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
79,10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-8,98%
Analyst Name::
Graham Hunt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten

Analysen zu Fraport AGmehr Analysen

10:19 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:05 Fraport Hold Warburg Research
09:45 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
28.10.25 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Fraport AG 79,30 10,45% Fraport AG

Aktuelle Aktienanalysen

10:39 Ströer Outperform Bernstein Research
10:37 Vodafone Group Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:37 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 Evonik Sell Goldman Sachs Group Inc.
10:26 HENSOLDT Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:25 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
10:25 TAG Immobilien Buy Jefferies & Company Inc.
10:24 K+S Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:24 Kontron Buy Warburg Research
10:19 Fraport Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:05 Fraport Hold Warburg Research
10:03 Adyen B.V. Parts Sociales Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:02 Ströer Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:01 RATIONAL Hold Warburg Research
09:57 HENSOLDT Hold Jefferies & Company Inc.
09:54 DHL Group Hold Warburg Research
09:53 IONOS Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:47 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:47 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
09:45 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight JP Morgan Chase & Co.
09:45 Fraport Hold Jefferies & Company Inc.
09:19 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 Assicurazioni Generali Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:18 AXA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:17 K+S Buy Warburg Research
09:07 United Parcel Service Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:07 FedEx Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:57 Stabilus Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:53 QIAGEN Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:43 Akzo Nobel Hold Jefferies & Company Inc.
07:36 Rheinmetall Market-Perform Bernstein Research
07:35 Symrise Underperform Jefferies & Company Inc.
07:33 London Stock Exchange Outperform RBC Capital Markets
07:30 Air Liquide Buy Jefferies & Company Inc.
07:26 Aumovio Underperform Jefferies & Company Inc.
07:25 Bayer Hold Jefferies & Company Inc.
07:24 Schaeffler Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 Brenntag Underperform Jefferies & Company Inc.
07:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
07:08 K+S Underperform Jefferies & Company Inc.
07:07 RATIONAL Outperform Bernstein Research
07:01 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:52 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
06:41 Nutrien Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:39 BASF Hold Jefferies & Company Inc.
06:24 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
06:02 Evonik Underperform Jefferies & Company Inc.
06:01 LANXESS Hold Jefferies & Company Inc.
10.11.25 RATIONAL Outperform Bernstein Research
10.11.25 Salzgitter Neutral JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen