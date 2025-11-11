Fraport Aktie

Fraport Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Flughafenbetreibers hätten positiv überrascht, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den Cashflow hervor./rob/edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Fraport AG 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
69,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
74,80 € 		Abst. Kursziel*:
-7,75%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
79,35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,04%
Analyst Name::
Christian Cohrs 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

