Fraport Aktie
|79,35EUR
|7,55EUR
|10,52%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Fraport nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 69 Euro auf "Hold" belassen. Die Resultate des Flughafenbetreibers hätten positiv überrascht, schrieb Christian Cohrs am Dienstag in seiner ersten Reaktion. Besonders positiv hob er den Cashflow hervor./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
69,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
74,80 €
|
Abst. Kursziel*:
-7,75%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
79,35 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-13,04%
|
Analyst Name::
Christian Cohrs
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
10:14
|ROUNDUP: Fraport erwartet geringeres Passagierplus - Mehr Gewinn und Kurssprung (dpa-AFX)
|
10:07
|AKTIE IM FOKUS: Fraport klettern nach Zahlen an das Zwischenhoch von 2019 (dpa-AFX)
|
10:03
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
09:29
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Abschläge (finanzen.at)
|
07:28
|Fraport grenzt Passagierprognose ein - Gewinnziel steht (dpa-AFX)
|
10.11.25
|Ausblick: Fraport verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
06.11.25
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Fraport-Aktie tiefer: Betriebsratswahl durch Gericht gestoppt (dpa-AFX)
Analysen zu Fraport AGmehr Analysen
|10:19
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Fraport Hold
|Warburg Research
|09:45
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|05.11.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.25
|Fraport Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|79,30
|10,45%
