Fraport Aktie
|74,85EUR
|-0,25EUR
|-0,33%
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
Fraport Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Fraport auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Mit seinen Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) liege er etwas über den vom Flughafenbetreiber veröffentlichten Konsensschätzungen, schrieb Graham Hunt am Mittwoch vor den Quartalszahlen. Die Wende bei der Entwicklung des freien Barmittelflusses werde am Markt inzwischen besser widergespiegelt. Angesichts des Gegenwinds für die Ebitda-Entwicklung wegen schwacher Verkehrszahlen und der Kosten für das neue Terminal in Frankfurt bleibt Hunt aber vorsichtig./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.11.2025 / 08:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fraport AG Hold
|
Unternehmen:
Fraport AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
72,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
75,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-4,00%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
74,85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-3,81%
|
Analyst Name::
Graham Hunt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Fraport AGmehr Nachrichten
|
04.11.25
|KORREKTUR: Gericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport (dpa-AFX)
|
04.11.25
|Flughafen Frankfurt: Landesarbeitsgericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport (Spiegel Online)
|
04.11.25
|Gericht stoppt Betriebsratswahl bei Fraport (dpa-AFX)
|
04.11.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
|
30.10.25
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX gibt letztendlich nach (finanzen.at)
|
30.10.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So performt der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
30.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX zum Start in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
28.10.25
|MDAX-Papier Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)