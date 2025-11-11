Fraport Aktie

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Fraport nach Quartalszahlen des Flughafenbetreibers mit einem Kursziel von 77 Euro auf "Neutral" belassen. Der Umsatz entspreche dem Marktkonsens, während das um einen positiven Sondereffekt bereinigte operative Ergebnis (Ebitda) zwei Prozent darüber liege, schrieb Elodie Rall am Dienstag. Dies sollte ebenso wie die ermutigende Barmittelentwicklung (FCF) positiv aufgenommen werden. Die neue Prognose für die Passagierzahlen hätten die Konsensschätzungen schon vorweggenommen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:57 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2025 / 06:57 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

