MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gerresheimer-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Gerresheimer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Gerresheimer-Anteile bei 75,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Gerresheimer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 131,666 Gerresheimer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Gerresheimer-Papiers auf 25,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 307,44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 66,93 Prozent verkleinert.

Gerresheimer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 880,08 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Gerresheimer-Aktie fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Gerresheimer-Papier bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at