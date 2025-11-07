Gerresheimer Aktie

Gerresheimer

WKN DE: A0LD6E / ISIN: DE000A0LD6E6

Gerresheimer-Anlage im Blick 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr angefallen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Gerresheimer-Aktien verlieren können.

Vor 1 Jahr wurde das Gerresheimer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Gerresheimer-Anteile bei 75,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Gerresheimer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 131,666 Gerresheimer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Gerresheimer-Papiers auf 25,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 307,44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 66,93 Prozent verkleinert.

Gerresheimer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 880,08 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Gerresheimer-Aktie fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Gerresheimer-Papier bei 40,00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

28.10.25 Gerresheimer Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.10.25 Gerresheimer Buy Jefferies & Company Inc.
15.10.25 Gerresheimer Hold Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
14.10.25 Gerresheimer Neutral UBS AG
13.10.25 Gerresheimer Overweight JP Morgan Chase & Co.
Gerresheimer AG 24,14 -3,59%

14:30 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
