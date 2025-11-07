Gerresheimer Aktie
MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Gerresheimer von vor einem Jahr angefallen
Vor 1 Jahr wurde das Gerresheimer-Papier via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Gerresheimer-Anteile bei 75,95 EUR. Bei einem Investment von 10 000 EUR in das Gerresheimer-Papier vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 131,666 Gerresheimer-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des Gerresheimer-Papiers auf 25,12 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 307,44 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 66,93 Prozent verkleinert.
Gerresheimer markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 880,08 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Gerresheimer-Aktie fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann das Gerresheimer-Papier bei 40,00 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu Gerresheimer AG
|28.10.25
|Gerresheimer Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.10.25
|Gerresheimer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.25
|Gerresheimer Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|14.10.25
|Gerresheimer Neutral
|UBS AG
|13.10.25
|Gerresheimer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.