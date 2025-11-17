HelloFresh Aktie

Performance unter der Lupe 17.11.2025 10:03:54

MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel hätte eine Investition in HelloFresh von vor 3 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HelloFresh-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HelloFresh-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die HelloFresh-Anteile bei 24,23 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 412,712 HelloFresh-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HelloFresh-Papiers auf 5,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 373,09 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 76,27 Prozent eingebüßt.

Zuletzt ergab sich für HelloFresh eine Börsenbewertung in Höhe von 824,22 Mio. Euro. Die HelloFresh-Aktie wurde am 02.11.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der HelloFresh-Aktie belief sich damals auf 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

