HelloFresh Aktie
WKN DE: A16140 / ISIN: DE000A161408
|Performance unter der Lupe
|
17.11.2025 10:03:54
MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel hätte eine Investition in HelloFresh von vor 3 Jahren gekostet
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HelloFresh-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die HelloFresh-Anteile bei 24,23 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 412,712 HelloFresh-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des HelloFresh-Papiers auf 5,75 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 373,09 EUR wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 76,27 Prozent eingebüßt.
Zuletzt ergab sich für HelloFresh eine Börsenbewertung in Höhe von 824,22 Mio. Euro. Die HelloFresh-Aktie wurde am 02.11.2017 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der HelloFresh-Aktie belief sich damals auf 10,60 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Analysen zu HelloFreshmehr Analysen
|07.11.25
|HelloFresh Halten
|DZ BANK
|06.11.25
|HelloFresh Equal Weight
|Barclays Capital
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|31.10.25
|HelloFresh Buy
|UBS AG
|31.10.25
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
