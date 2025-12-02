HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Rentable HOCHTIEF-Investition?
|
02.12.2025 10:03:57
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der HOCHTIEF-Anteile betrug an diesem Tag 55,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 178,891 HOCHTIEF-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 52 629,70 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 01.12.2025 auf 294,20 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 52 629,70 EUR, was einer positiven Performance von 426,30 Prozent entspricht.
HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,93 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: nitpicker / Shutterstock.com
Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten
|
09:29
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
01.12.25
|MDAX aktuell: MDAX liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
01.12.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX schwächelt am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|XETRA-Handel So bewegt sich der MDAX aktuell (finanzen.at)
|
01.12.25
|Minuszeichen in Frankfurt: MDAX zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Donnerstagshandels mit Kursplus (finanzen.at)
|
27.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Nachmittag Zuschläge (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)