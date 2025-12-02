HOCHTIEF Aktie

Rentable HOCHTIEF-Investition? 02.12.2025 10:03:57

MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HOCHTIEF-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der HOCHTIEF-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der HOCHTIEF-Anteile betrug an diesem Tag 55,90 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 178,891 HOCHTIEF-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 52 629,70 EUR, da sich der Wert einer HOCHTIEF-Aktie am 01.12.2025 auf 294,20 EUR belief. Aus 10 000 EUR wurden somit 52 629,70 EUR, was einer positiven Performance von 426,30 Prozent entspricht.

HOCHTIEF markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22,93 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu HOCHTIEF AGmehr Nachrichten