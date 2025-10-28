MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LANXESS-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,057 LANXESS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 492,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,34 EUR belief. Mit einer Performance von -50,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

LANXESS war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at