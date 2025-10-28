LANXESS Aktie

Rentable LANXESS-Investition? 28.10.2025 10:03:43

MDAX-Wert LANXESS-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in LANXESS von vor 5 Jahren bedeutet

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in LANXESS-Aktien verlieren können.

Vor 5 Jahren wurde das LANXESS-Papier via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 43,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 23,057 LANXESS-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 27.10.2025 492,05 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 21,34 EUR belief. Mit einer Performance von -50,80 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

LANXESS war somit zuletzt am Markt 1,84 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

