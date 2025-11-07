Redcare Pharmacy Aktie

Redcare Pharmacy für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment 07.11.2025 10:04:27

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment gewesen.

Am 07.11.2020 wurde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 163,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert, befänden sich nun 6,105 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien wären am 06.11.2025 376,98 EUR wert, da der Schlussstand 61,75 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 62,30 Prozent.

Jüngst verzeichnete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Redcare Pharmacy

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Nachrichten

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen

30.10.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
29.10.25 Redcare Pharmacy Buy Baader Bank
29.10.25 Redcare Pharmacy Sell UBS AG
29.10.25 Redcare Pharmacy Buy Jefferies & Company Inc.
23.10.25 Redcare Pharmacy Buy Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) 62,30 1,38% Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
02:47 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen