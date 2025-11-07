Redcare Pharmacy Aktie
WKN DE: A2AR94 / ISIN: NL0012044747
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment
|
07.11.2025 10:04:27
MDAX-Wert Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Am 07.11.2020 wurde die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 163,80 EUR. Hätte ein Anleger 1 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktie investiert, befänden sich nun 6,105 Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)-Aktien wären am 06.11.2025 376,98 EUR wert, da der Schlussstand 61,75 EUR betrug. Das entspricht einer Abnahme von 62,30 Prozent.
Jüngst verzeichnete Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) eine Marktkapitalisierung von 1,30 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)mehr Analysen
|30.10.25
|Redcare Pharmacy Buy
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
|62,30
|1,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.