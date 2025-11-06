Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zum Start des Donnerstagshandels schwächer

Der MDAX notiert heute trotz positivem Vortag im Minus.

Um 09:13 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 0,26 Prozent auf 29 299,36 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 341,894 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,085 Prozent auf 29 399,55 Punkte an der Kurstafel, nach 29 374,55 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 29 292,31 Punkte, das Tageshoch hingegen 29 415,11 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 1,62 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der MDAX bei 30 878,03 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 30 963,77 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 26 338,01 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 13,92 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 31 754,30 Punkte. Bei 23 135,20 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit RATIONAL (+ 6,96 Prozent auf 661,00 EUR), freenet (+ 1,51 Prozent auf 26,86 EUR), thyssenkrupp (+ 1,39 Prozent auf 9,35 EUR), Nordex (+ 1,19 Prozent auf 27,14 EUR) und Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (+ 1,10 Prozent auf 64,40 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen AUTO1 (-8,93 Prozent auf 25,50 EUR), LANXESS (-7,41 Prozent auf 17,99 EUR), HOCHTIEF (-2,14 Prozent auf 256,60 EUR), Fraport (-1,60 Prozent auf 73,70 EUR) und HENSOLDT (-1,57 Prozent auf 88,05 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 408 498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 41,350 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die TUI-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die RTL-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 17,29 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at