Tesla Aktie

Tesla für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014

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23.07.2026 06:30:00

Mega IPOs Like SpaceX Reshape Major Index Funds and ETFs

In June, the initial public offering (IPO) of Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX) turned what seemed like a simple IPO into a reminder of how rule changes can reshape your portfolio. If you own an index fund, your portfolio may have been affected by new rules surrounding the IPO, even if you don't own SpaceX. It all depends on which index funds you hold. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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