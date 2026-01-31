Alphabet C Aktie
WKN DE: A14Y6H / ISIN: US02079K1079
|
31.01.2026 01:30:00
Meta Platforms Could Do the Unthinkable to Google This Year
Meta Platforms (NASDAQ: META) has been a big winner in the AI era, up 8x since the stock bottomed out in 2022, and its latest results delighted investors.Revenue jumped 24% in the fourth quarter to $59.9 billion. Ramped-up spending weighed on margins, but investors had expected that, and net income still rose 9% to $22.8 billion, or $8.88 per share.Looking ahead, Meta also issued better-than-expected revenue guidance for the first quarter, calling for $53.5 billion-$56.5 billion on the top line, up 30% from the quarter a year ago, which includes a 4% foreign currency tailwind. That would be its fastest quarterly growth in five years.
Nachrichten zu Alphabet C (ex Google)
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen freundlich ins Wochenende -- US-Börsen letztlich schwächer -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt legten am Freitag zu. An der Wall Street ging es abwärts. In Fernost wiesen die Börsen zum Wochenschluss rote Vorzeichen aus.