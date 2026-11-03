Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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03.11.2026 09:19:00
Meta Quest 2: Meta stellt Entwicklung neuer Systemfunktionen ein
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Die bislang meistverkaufte VR-Brille Meta Quest 2 erhält Anfang 2027 ihr letztes großes Systemupdate. Danach endet die Entwicklung neuer Funktionen.
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Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)
|
30.10.26
|Meta-Aktie bricht ein: Rekord-Abflüsse bei Kommunikationswerten (finanzen.at)
|
30.10.26
|S&P 500-Titel Meta Platforms (ex Facebook)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Meta Platforms (ex Facebook)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
29.10.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 legt am Mittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
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27.10.26
|Anthropic, Meta and the K-shaped company (Financial Times)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
27.10.26
|Anthropic, SpaceX, Tesla, Meta, SAP, Netflix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
27.10.26
|dailyAktien: Meta Platforms – Anzeichen für eine Stabilisierung (NewsTool)
Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|26.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|23.10.26
|Meta Platforms Overweight
|Barclays Capital
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|22.10.26
|Meta Platforms Outperform
|RBC Capital Markets
|22.10.26
|Meta Platforms Buy
|UBS AG
|30.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.26
|Meta Platforms Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Meta Platforms (ex Facebook)
|555,40
|2,36%
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