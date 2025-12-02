NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
|
02.12.2025 19:15:00
Michael Burry Just Sent a Warning to Artificial Intelligence (AI) Stocks. Should Nvidia Investors Be Worried?
Michael Burry is not your typical hedge fund manager. He did not go to business school, nor did he complete a traditional analyst program at an investment bank. Rather, Burry's background is in medicine -- completing an MD at Vanderbilt University and previously working as a neurology assistant at Stanford.Burry eventually took to the capital markets and started his own investment firm. He is primarily known for being one of the few investors who predicted the subprime mortgage crisis back in 2008.Fast forward to today, and Burry has a new short -- artificial intelligence (AI). According to his fund's latest 13F filing, Burry bought put options on semiconductor powerhouse and AI king Nvidia (NASDAQ: NVDA) last quarter.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
22:35
|Gewinne in New York: Dow Jones beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
|
22:35
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite zum Handelsende im Aufwind (finanzen.at)
|
22:35
|S&P 500 aktuell: S&P 500 verbucht letztendlich Gewinne (finanzen.at)
|
20:05
|Dow Jones aktuell: Dow Jones in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20:05
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ Composite liegt am Nachmittag im Plus (finanzen.at)
|
20:05
|Freundlicher Handel: S&P 500 klettert nachmittags (finanzen.at)
|
18:02
|Börse New York in Grün: NASDAQ Composite am Dienstagmittag mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
18:02
|Aufschläge in New York: Börsianer lassen S&P 500 am Dienstagmittag steigen (finanzen.at)