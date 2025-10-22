Michelin Aktie
WKN: 850739 / ISIN: FR0000121261
|Schwache Zeiten
|
22.10.2025 20:17:39
Michelin-Aktie: Continental-Rivale senkt auch 2026er Prognose deutlich
Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.
Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büßten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein.
/zb/he
CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX)
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Bildquelle: 360b / Shutterstock.com
|20.10.25
|Michelin Outperform
|Bernstein Research
|17.10.25
|Michelin Buy
|UBS AG
|14.10.25
|Michelin Buy
|Deutsche Bank AG
|14.10.25
|Michelin Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.10.25
|Michelin Buy
|Jefferies & Company Inc.
