Schwache Zeiten 22.10.2025 20:17:39

Michelin-Aktie: Continental-Rivale senkt auch 2026er Prognose deutlich

Michelin-Aktie: Continental-Rivale senkt auch 2026er Prognose deutlich

Der Reifenhersteller Michelin hat nach der vor einigen Tagen gesenkten 2025er-Prognose auch das Gewinnziel für das kommende Jahr gekappt.

Im kommenden Jahr werde das bisher avisierte Ziel eines währungsbereinigten operativen Gewinns von mehr als 4,2 Milliarden nicht erreicht, teilte der Continental-Konkurrent am Mittwochabend in Clermont Ferrand mit. Aktuell stellt der Konzern lediglich ein Plus im Vergleich zum laufenden Jahr in Aussicht. Konkreter will Michelin dann erst im Februar werden.

Der Konzern hatte erst am 13. Oktober das Gewinnziel wegen eines schwachen Geschäfts im dritten Quartal gesenkt. Demnach wird beim operativen Ergebnis nur noch mit einem Wert zwischen 2,6 und 3 Milliarden Euro und nicht mehr mit mehr als 3,4 Milliarden Euro gerechnet. Der Kurs der Aktie war nach der Gewinnwarnung vor einigen Tagen zunächst kräftig abgesackt, konnte sich zuletzt aber wieder etwas erholen. Die in den USA gehandelten Hinterlegungsscheine büßten nach der Mitteilung vom Mittwoch drei Prozent ein.

/zb/he

CLERMONT-FERRAND (dpa-AFX)

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließt im Plus -- DAX schlussendlich mit Verlusten -- US-Märkte geben nach -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt konnte seine anfänglichen Gewinne zur Wochenmitte nicht verteidigen. Der deutsche Leitindex steckte unterdessen Verluste ein. Auch die Wall Street notiert leichter. Die Börsen in Fernost präsentierten sich am Mittwoch in Rot.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

