Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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21.05.2026 16:54:03
Microsoft and EY to spend US$1 billion to help clients adopt AI
TECHNOLOGY giant Microsoft and consulting firm EY are partnering to spend more than US$1 billion to encourage their clients to launch major...Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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