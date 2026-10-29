Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
29.10.2026 06:09:21
Microsoft (MSFT) Q1 2027 Earnings Call Transcript
Image source: The Motley Fool.
Wed, Oct. 28, 2026
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones zeigt sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
29.10.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Alphabet bringt KI-Sorgen zurück - Microsoft verpufft (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones im Minus (finanzen.at)
|
29.10.26
|NYSE-Handel Dow Jones schwächer (finanzen.at)
|
29.10.26
|ROUNDUP: CDU-Vize Prien für KI-Besteuerung (dpa-AFX)
|
29.10.26
|CDU-Vize Prien für KI-Besteuerung (dpa-AFX)
|
29.10.26
|ROUNDUP 2: Microsoft startet stark ins Geschäftsjahr - Anleihen für KI-Ausbau (dpa-AFX)
|
29.10.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones gibt zum Start des Donnerstagshandels nach (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.10.26
|Microsoft Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|29.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 280,00
|0,07%
|Microsoft Corp.
|471,35
|-0,37%