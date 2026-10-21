Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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21.10.2026 18:57:00
Microsoft Must Say This on Oct. 28 or the Stock Will Go Into Free Fall
Microsoft (NASDAQ: MSFT) has a major event coming up on Oct. 28: its earnings report for its fiscal 2027 first quarter, which ended Sept. 30. The tech giant has had an OK year overall. The stock started off calendar 2026 in a steady decline that sapped about 25% from its starting price by late March, rebounded partway, and then sank back to that low level again in June. But since then, it has sustained a rally and is now up about 10% for the year, though that still trails the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), which is up by almost 13%.
The question is whether Microsoft can finish the year strong or if there's another sell-off waiting in the wings. I think we'll get more clarity on that when it next reports results.
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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16:02
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich zum Start leichter (finanzen.at)
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21.10.26
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones schlussendlich in Grün (finanzen.at)
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21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones nachmittags mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.10.26
|Handel in New York: Dow Jones mit Kursplus (finanzen.at)
|
21.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
20.10.26
|Freundlicher Handel in New York: Dow Jones schließt mit Gewinnen (finanzen.at)
|
20.10.26
|Optimismus in New York: Dow Jones am Nachmittag mit Kursplus (finanzen.at)
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20.10.26
|Aufschläge in New York: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Microsoft Corp.
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Microsoft Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.10.26
|Microsoft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
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Aktien in diesem Artikel
|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
|29 000,00
|0,55%
|Microsoft Corp.
|469,55
|-1,01%
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