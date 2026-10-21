Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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21.10.2026 18:57:00

Microsoft Must Say This on Oct. 28 or the Stock Will Go Into Free Fall

Microsoft (NASDAQ: MSFT) has a major event coming up on Oct. 28: its earnings report for its fiscal 2027 first quarter, which ended Sept. 30. The tech giant has had an OK year overall. The stock started off calendar 2026 in a steady decline that sapped about 25% from its starting price by late March, rebounded partway, and then sank back to that low level again in June. But since then, it has sustained a rally and is now up about 10% for the year, though that still trails the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC), which is up by almost 13%.

The question is whether Microsoft can finish the year strong or if there's another sell-off waiting in the wings. I think we'll get more clarity on that when it next reports results.

Image source: Getty Images.

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