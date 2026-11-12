Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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12.11.2026 23:50:04
Microsoft says it’s working to fix Outlook, Copilot outage
Users ‘in any region’ could be effected, says the firm in a post on X.Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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|Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
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|Microsoft Corp.
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