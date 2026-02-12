Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
|
12.02.2026 08:30:00
Microsoft startet mit den Previews zu .NET 11.0
Zwei Monate nach dem Release von .NET 10.0 startet Microsoft den Preview-Reigen für Version 11, vor allem mit Neuerungen beim Webfrontend-Framework Blazor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
