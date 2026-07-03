Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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03.07.2026 14:03:00
Microsoft stellt offenbar Surface Laptop Go und Surface Go ein
Der Surface Laptop Go verschwindet schon aus dem Handel. Das Go-Tablet soll folgen. Es bleiben nur noch drei Surface-Klassen übrig.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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