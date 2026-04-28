Microsoft Aktie

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WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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28.04.2026 20:47:38

Microsoft vs. Apple: Comparing Trajectories in Revenue

Apple (NASDAQ:AAPL) is a far bigger business than Microsoft (NASDAQ:MSFT), but that may not make it the better investment. Apple’s quarterly revenue is far ahead of Microsoft’s, but it’s not the size of these companies that will dictate future returns. It’s how fast they are growing and what that says about their addressable market.Microsoft develops, licenses, and supports software, cloud services, and devices worldwide. It recently reported strong fiscal second-quarter results and amended its hosting agreement with OpenAI. It reported net income of $38.5 billion for the quarter ended Dec. 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs 20 330,00 0,10% Apple Inc Cert Deposito Arg Repr 0.1 Shs
Apple Inc. 231,50 0,11% Apple Inc.
Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs 21 510,00 0,00% Microsoft Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.2 Shs
Microsoft Corp. 361,85 -1,30% Microsoft Corp.

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