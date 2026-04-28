Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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28.04.2026 20:47:38
Microsoft vs. Apple: Comparing Trajectories in Revenue
Apple (NASDAQ:AAPL) is a far bigger business than Microsoft (NASDAQ:MSFT), but that may not make it the better investment. Apple’s quarterly revenue is far ahead of Microsoft’s, but it’s not the size of these companies that will dictate future returns. It’s how fast they are growing and what that says about their addressable market.Microsoft develops, licenses, and supports software, cloud services, and devices worldwide. It recently reported strong fiscal second-quarter results and amended its hosting agreement with OpenAI. It reported net income of $38.5 billion for the quarter ended Dec. 31, 2025.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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