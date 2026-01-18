Oracle Aktie
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
|
18.01.2026 15:45:00
Microsoft vs. Oracle: Which OpenAI Partner Is a Better Buy for 2026?
In just over three years, OpenAI has gone from a relatively unknown to a tech industry giant worth as much as $830 billion, based on its current fund-raising round. It's currently seeking $100 billion in fresh capital, and it's going to need it. The developer of large language models has made huge commitments to several major partners for cloud computing resources.Two of OpenAI's biggest partners are Microsoft (NASDAQ: MSFT) and Oracle (NYSE: ORCL).Microsoft has a long history with OpenAI, having invested in the company as early as 2019, well ahead of the release of ChatGPT. It now owns a 27% equity stake in the business and has contracted $250 billion in commitments from OpenAI for its cloud computing platform Azure.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
