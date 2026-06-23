Oracle Aktie
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WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Oracle mit einem Kursziel von 320 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die im Jahresbericht angekündigten Investitionsausgaben seien ein klarer Hinweis, dass der Softwarekonzern den Kapazitätssorgen mit Blick auf Rechenzentren entgegentreten wolle, schrieb Brent Thill in seiner am Dienstag vorliegenden Einschätzung. Zudem habe Oracle die Belegschaft im vergangenen Geschäftsjahr um 13 Prozent verringert, was im Rahmen vorheriger Presseberichte liege./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2026 / 20:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.06.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
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Unternehmen:
Oracle Corp.
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Analyst:
Jefferies & Company Inc.
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Kursziel:
$ 320,00
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Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
$ 175,07
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Abst. Kursziel*:
82,78%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
$ 175,07
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Abst. Kursziel aktuell:
82,78%
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Analyst Name::
-
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KGV*:
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