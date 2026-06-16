FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Oracle von 275 auf 280 US-Dollar je Aktie angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das Geschäft des Cloud-Anbieters beschleunige sich, schrieb Axel Herlinghaus am Dienstag. Das treibe den Umsatz und die Sachinvestitionen in die Höhe. Oracle fahre einen "heißen Reifen" - mit Aussicht auf eine reiche Ernte beim Free Cashflow./rob/bek/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:41 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.06.2026 / 13:45 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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