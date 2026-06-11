Oracle Aktie
|159,50EUR
|-15,24EUR
|-8,72%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
Oracle Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 300 US-Dollar auf "Buy" belassen. Die Ergebnisse des vierten Geschäftsquartals hätten auf dem erwartet hohen Niveau gelegen, schrieb Brad Zelnick in seiner am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Die Neueinträge in die Auftragsbücher hätten positiv überrascht./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / 08:01 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 300,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel*:
49,06%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
49,06%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
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|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|156,98
|-10,16%
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|Oracle Buy
|Deutsche Bank AG
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|BP Outperform
|RBC Capital Markets
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Barclays Capital
|10.06.26
|UniCredit Overweight
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