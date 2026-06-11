Oracle Aktie
|159,50EUR
|-15,24EUR
|-8,72%
WKN: 871460 / ISIN: US68389X1054
11.06.2026 09:34:31
Oracle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Oracle mit einem Kursziel von 285 US-Dollar auf "Buy" belassen. Karl Keirstead attestierte dem Softwarekonzern am Donnerstag starke Geschäftszahlen. Der Höhepunkt der Investitionen dürfte zudem bald erreicht sein./rob/ag/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.06.2026 / 04:07 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Oracle Corp. Buy
|
Unternehmen:
Oracle Corp.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 285,00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel*:
41,61%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 201,26
|
Abst. Kursziel aktuell:
41,61%
|
Analyst Name::
Karl Keirstead
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Oracle Corp.
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10.06.26
|Oracle legt kräftig zu mit KI-Datencentern - Nervöse Anleger lassen Aktie fallen (dpa-AFX)
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10.06.26
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10.06.26
|Ausblick: Oracle stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
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09.06.26
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02.06.26
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01.06.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ Composite letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
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29.05.26
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: Zum Handelsende Pluszeichen im NASDAQ Composite (finanzen.at)
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29.05.26
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|Oracle Sector Perform
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|04.03.26
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|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.12.25
|Oracle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel
|Oracle Corp.
|156,98
|-10,16%
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|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
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|UBS AG
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|Bernstein Research
|09:31
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|Bernstein Research
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|Heidelberger Druckmaschinen Hold
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|09:26
|Kontron Buy
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|10.06.26
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|10.06.26
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