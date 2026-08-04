Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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04.08.2026 07:53:00
Microsoft will Spiele der Xbox 360 auf den PC bringen
Microsoft will Entwicklern offenbar erlauben, Xbox-360-Spiele auf den PC zu bringen. Aus Discs sollen digitale Lizenzen werden, geht aus einem Leak hervor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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