Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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04.08.2026 07:53:00

Microsoft will Spiele der Xbox 360 auf den PC bringen

Microsoft will Entwicklern offenbar erlauben, Xbox-360-Spiele auf den PC zu bringen. Aus Discs sollen digitale Lizenzen werden, geht aus einem Leak hervor.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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