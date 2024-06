Minuszeichen in Frankfurt: MDAX fällt am Freitagmittag

Am Freitag bewegt sich der MDAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,77 Prozent schwächer bei 26 598,17 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 239,457 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,007 Prozent auf 26 803,59 Punkte an der Kurstafel, nach 26 805,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 26 803,59 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26 593,98 Punkten verzeichnete.

MDAX-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn fiel der MDAX bereits um 1,94 Prozent zurück. Der MDAX wies am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, einen Wert von 26 264,39 Punkten auf. Der MDAX wurde am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, mit 25 824,65 Punkten bewertet. Der MDAX verzeichnete am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, den Stand von 26 537,41 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,895 Prozent nach unten. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 641,56 Punkten. Bei 25 075,79 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit RTL (+ 1,53 Prozent auf 29,95 EUR), HUGO BOSS (+ 1,27 Prozent auf 48,61 EUR), HENSOLDT (+ 1,03 Prozent auf 37,18 EUR), JENOPTIK (+ 0,96 Prozent auf 27,44 EUR) und Aurubis (+ 0,77 Prozent auf 78,25 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen HelloFresh (-3,41 Prozent auf 5,38 EUR), SMA Solar (-3,21 Prozent auf 48,78 EUR), AIXTRON SE (-3,11 Prozent auf 20,89 EUR), Carl Zeiss Meditec (-2,96 Prozent auf 86,80 EUR) und Nemetschek SE (-2,52 Prozent auf 83,05 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das größte Handelsvolumen im MDAX auf. 927 249 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 18,812 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Werte im Fokus

Die Lufthansa-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,03 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Mit 17,78 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at