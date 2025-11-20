TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Vor Jahren Carl Zeiss Meditec-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verloren.

Vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 132,65 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 75,386 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 19.11.2025 3 235,58 EUR wert, da der Schlussstand 42,92 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 67,64 Prozent.

Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 3,64 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie ging am 22.03.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at