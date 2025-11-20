Carl Zeiss Meditec Aktie
WKN: 531370 / ISIN: DE0005313704
|Carl Zeiss Meditec-Investition
|
20.11.2025 10:04:01
TecDAX-Papier Carl Zeiss Meditec-Aktie: So viel Verlust hätte ein Carl Zeiss Meditec-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde das Carl Zeiss Meditec-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 132,65 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 10 000 EUR in die Carl Zeiss Meditec-Aktie investierten, hätten nun 75,386 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Carl Zeiss Meditec-Aktien wären am 19.11.2025 3 235,58 EUR wert, da der Schlussstand 42,92 EUR betrug. Das entspricht einem Minus von 67,64 Prozent.
Zuletzt verbuchte Carl Zeiss Meditec einen Börsenwert von 3,64 Mrd. Euro. Die Carl Zeiss Meditec-Aktie ging am 22.03.2000 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des Carl Zeiss Meditec-Papiers lag beim Börsengang bei 34,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Carl Zeiss Meditec AGmehr Nachrichten
|
19.11.25
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
19.11.25
|XETRA-Handel: TecDAX zeigt sich am Nachmittag fester (finanzen.at)
|
18.11.25
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX zum Handelsende leichter (finanzen.at)
|
18.11.25