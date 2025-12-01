Start in die smarte Geldanlage - 50 € geschenkt! Bei Eröffnung Code "FI67TH50ZN" eingeben. -W-

PNE Aktie

PNE für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
TecDAX aktuell 01.12.2025 12:27:10

Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Der TecDAX erleidet derzeit Verluste.

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent tiefer bei 3 560,43 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,551 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,342 Prozent auf 3 579,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 551,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 581,61 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 739,20 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 429,57 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 3,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 254,40 EUR), Siltronic (+ 1,06 Prozent auf 49,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,91 EUR), SMA Solar (+ 0,46 Prozent auf 34,76 EUR) und PNE (+ 0,39 Prozent auf 10,24 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Kontron (-4,73 Prozent auf 22,98 EUR), HENSOLDT (-4,54 Prozent auf 65,25 EUR), IONOS (-3,05 Prozent auf 27,00 EUR), JENOPTIK (-2,99 Prozent auf 19,15 EUR) und Infineon (-2,86 Prozent auf 35,29 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 041 363 Aktien gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Mit 7,38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag

Nachrichten zu PNE AGmehr Nachrichten

Analysen zu PNE AGmehr Analysen

26.11.25 PNE Buy Warburg Research
18.08.25 PNE Buy Warburg Research
01.04.25 PNE Buy Warburg Research
24.02.25 PNE Buy Warburg Research
19.02.25 PNE Buy Warburg Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Deutsche Telekom AG 27,78 0,07% Deutsche Telekom AG
freenet AG 28,24 -0,77% freenet AG
HENSOLDT 65,10 -4,69% HENSOLDT
Infineon AG 35,14 -3,29% Infineon AG
IONOS 27,10 -3,04% IONOS
JENOPTIK AG 18,92 -3,52% JENOPTIK AG
Kontron 22,88 -4,43% Kontron
PNE AG 10,14 0,60% PNE AG
SAP SE 208,05 -0,12% SAP SE
Sartorius AG Vz. 252,00 0,80% Sartorius AG Vz.
Siemens Healthineers AG 42,54 -0,63% Siemens Healthineers AG
Siltronic AG 48,84 -0,33% Siltronic AG
SMA Solar AG 33,58 -2,38% SMA Solar AG
TeamViewer 5,59 -2,87% TeamViewer

Indizes in diesem Artikel

TecDAX 3 544,03 -1,33%

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:29 Bitcoin, Ether & Co. im November 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
12:23 November 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
11:29 Die Top 20 der größten europäischen Banken
30.11.25 KW 48: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
30.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 48: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen