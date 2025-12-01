PNE Aktie
WKN: A0JBPG / ISIN: DE000A0JBPG2
|TecDAX aktuell
|
01.12.2025 12:27:10
Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus
Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent tiefer bei 3 560,43 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,551 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,342 Prozent auf 3 579,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.
Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 551,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 581,61 Punkten lag.
TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 739,20 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 429,57 Punkten berechnet.
Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 3,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.
Tops und Flops im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 254,40 EUR), Siltronic (+ 1,06 Prozent auf 49,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,91 EUR), SMA Solar (+ 0,46 Prozent auf 34,76 EUR) und PNE (+ 0,39 Prozent auf 10,24 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Kontron (-4,73 Prozent auf 22,98 EUR), HENSOLDT (-4,54 Prozent auf 65,25 EUR), IONOS (-3,05 Prozent auf 27,00 EUR), JENOPTIK (-2,99 Prozent auf 19,15 EUR) und Infineon (-2,86 Prozent auf 35,29 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 041 363 Aktien gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Mit 7,38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu PNE AGmehr Nachrichten
|
12:27
|Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus (finanzen.at)
|
09:29
|Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel: TecDAX am Donnerstagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
27.11.25
|TecDAX-Wert PNE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PNE von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
26.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich fester (finanzen.at)
|
26.11.25
|XETRA-Handel: Anleger lassen TecDAX steigen (finanzen.at)
|
26.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: So entwickelt sich der TecDAX aktuell (finanzen.at)
|
26.11.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
Analysen zu PNE AGmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Deutsche Telekom AG
|27,78
|0,07%
|freenet AG
|28,24
|-0,77%
|HENSOLDT
|65,10
|-4,69%
|Infineon AG
|35,14
|-3,29%
|IONOS
|27,10
|-3,04%
|JENOPTIK AG
|18,92
|-3,52%
|Kontron
|22,88
|-4,43%
|PNE AG
|10,14
|0,60%
|SAP SE
|208,05
|-0,12%
|Sartorius AG Vz.
|252,00
|0,80%
|Siemens Healthineers AG
|42,54
|-0,63%
|Siltronic AG
|48,84
|-0,33%
|SMA Solar AG
|33,58
|-2,38%
|TeamViewer
|5,59
|-2,87%
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 544,03
|-1,33%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX stabil -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt kommt am Montag kaum vom Fleck, während sich der deutsche Leitindex mit klaren Abschlägen zeigt. Die Märkte in Fernost bewegten sich am Montag in unterschiedliche Richtungen.