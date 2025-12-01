Verluste in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 0,87 Prozent tiefer bei 3 560,43 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 561,551 Mrd. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,342 Prozent auf 3 579,49 Punkte an der Kurstafel, nach 3 591,78 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3 551,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 581,61 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 3 629,18 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 01.09.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3 739,20 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.11.2024, wurde der TecDAX mit 3 429,57 Punkten berechnet.

Der Index stieg auf Jahressicht 2025 bereits um 3,60 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 994,94 Punkte. Das Jahrestief beträgt hingegen 3 010,36 Zähler.

Tops und Flops im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 1,27 Prozent auf 254,40 EUR), Siltronic (+ 1,06 Prozent auf 49,64 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,54 Prozent auf 27,91 EUR), SMA Solar (+ 0,46 Prozent auf 34,76 EUR) und PNE (+ 0,39 Prozent auf 10,24 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Kontron (-4,73 Prozent auf 22,98 EUR), HENSOLDT (-4,54 Prozent auf 65,25 EUR), IONOS (-3,05 Prozent auf 27,00 EUR), JENOPTIK (-2,99 Prozent auf 19,15 EUR) und Infineon (-2,86 Prozent auf 35,29 EUR).

Welche TecDAX-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 041 363 Aktien gehandelt. Mit 237,453 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im TecDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5,63 zu Buche schlagen. Mit 7,38 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

