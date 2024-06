Minuszeichen in Frankfurt: SDAX legt den Rückwärtsgang ein

Am Freitag gibt der SDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 1,29 Prozent auf 14 434,49 Punkte nach. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 121,970 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 14 623,00 Punkte an der Kurstafel, nach 14 623,29 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SDAX bis auf 14 634,07 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 390,84 Zählern.

SDAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SDAX bislang einen Verlust von 3,69 Prozent. Der SDAX stand noch vor einem Monat, am 14.05.2024, bei 15 084,72 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.03.2024, wurde der SDAX mit 13 914,07 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 14.06.2023, wurde der SDAX mit einer Bewertung von 13 723,13 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 4,44 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der SDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 15 337,24 Punkten. Bei 13 230,25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die Tops und Flops im SDAX

Unter den Top-Aktien im SDAX befinden sich derzeit PATRIZIA SE (+ 3,86 Prozent auf 7,80 EUR), Heidelberger Druckmaschinen (+ 3,48 Prozent auf 1,37 EUR), Kontron (+ 2,09 Prozent auf 20,56 EUR), Deutsche Wohnen SE (+ 1,94 Prozent auf 17,84 EUR) und GFT SE (+ 1,94 Prozent auf 26,30 EUR). Die Verlierer im SDAX sind derweil TRATON (-6,85 Prozent auf 29,90 EUR), SÜSS MicroTec SE (-5,33 Prozent auf 60,40 EUR), AUTO1 (-5,15 Prozent auf 6,45 EUR), ProSiebenSat1 Media SE (-4,97 Prozent auf 6,51 EUR) und NORMA Group SE (-4,75 Prozent auf 17,26 EUR).

Die teuersten Konzerne im SDAX

Im SDAX ist die Heidelberger Druckmaschinen-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 1 338 980 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 16,700 Mrd. Euro weist die TRATON-Aktie im SDAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der SDAX-Aktien im Blick

2024 weist die TRATON-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,72 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX auf. Die Schaeffler-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,70 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

