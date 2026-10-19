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CAC 40-Performance im Blick 19.10.2026 17:58:58

Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich

Minuszeichen in Paris: CAC 40 verliert schlussendlich

So performte der CAC 40 am Montag zum Handelsschluss.

Zum Handelsende tendierte der CAC 40 im Euronext-Handel 1,11 Prozent schwächer bei 7 868,05 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,896 Prozent schwächer bei 7 885,38 Punkten in den Montagshandel, nach 7 956,70 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 894,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7 821,29 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der CAC 40 mit 8 065,02 Punkten berechnet. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8 338,81 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bewegte sich der CAC 40 bei 8 174,20 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2026 bereits um 3,99 Prozent zurück. Aktuell liegt der CAC 40 bei einem Jahreshoch von 8 755,03 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7 505,27 Punkten.

Diese CAC 40-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 797 817 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie macht im CAC 40 mit 216,432 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

CAC 40-Fundamentaldaten

2026 präsentiert die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at

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Marktkapitalisierungen der CAC 40-Werte
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Bildquelle: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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