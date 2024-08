Minuszeichen in Zürich: Das macht der SLI aktuell

Der SLI sinkt im SIX-Handel um 15:42 Uhr um 0,20 Prozent auf 1 986,45 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,440 Prozent auf 1 981,72 Punkte an der Kurstafel, nach 1 990,47 Punkten am Vortag.

Bei 1 981,43 Einheiten erreichte der SLI sein Tagestief, während er hingegen mit 1 991,47 Punkten den höchsten Stand markierte.

SLI seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 0,680 Prozent. Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.07.2024, bewegte sich der SLI bei 1 960,57 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.05.2024, stand der SLI bei 1 955,23 Punkten. Der SLI verzeichnete vor einem Jahr, am 21.08.2023, den Stand von 1 706,76 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 12,64 Prozent. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

SLI-Top-Flop-Aktien

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell ams (+ 1,25 Prozent auf 1,09 CHF), Sandoz (+ 0,85 Prozent auf 38,05 CHF), Straumann (+ 0,67 Prozent auf 126,85 CHF), Richemont (+ 0,59 Prozent auf 136,10 CHF) und Holcim (+ 0,50 Prozent auf 79,76 CHF). Die Verlierer im SLI sind hingegen Alcon (-2,73 Prozent auf 80,44 CHF), Swiss Life (-0,86 Prozent auf 668,00 CHF), Sonova (-0,86 Prozent auf 289,10 CHF), UBS (-0,61 Prozent auf 26,01 CHF) und Lonza (-0,57 Prozent auf 557,00 CHF).

Die meistgehandelten Aktien im SLI

Aktuell weist die Nestlé-Aktie das größte Handelsvolumen im SLI auf. 829 838 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 244,091 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SLI-Werte im Fokus

Unter den SLI-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 9,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Unter den Aktien im Index präsentiert die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,85 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

