Minuszeichen in Zürich: SLI gibt mittags nach

Der Handel in Zürich verläuft heute in ruhigen Bahnen.

Um 12:09 Uhr bewegt sich der SLI im SIX-Handel 0,14 Prozent leichter bei 2 004,97 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,104 Prozent auf 2 005,60 Punkte an der Kurstafel, nach 2 007,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SLI bis auf 2 002,79 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 2 007,90 Zählern.

So entwickelt sich der SLI seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 26.07.2024, verzeichnete der SLI einen Stand von 1 985,86 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, wies der SLI einen Wert von 1 958,15 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 25.08.2023, bei 1 717,93 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 13,69 Prozent nach oben. Der SLI verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2 009,70 Punkten. Bei 1 742,94 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Heutige Tops und Flops im SLI

Zu den Top-Aktien im SLI zählen derzeit Sandoz (+ 0,69 Prozent auf 37,80 CHF), Novartis (+ 0,52 Prozent auf 100,92 CHF), Nestlé (+ 0,38 Prozent auf 89,88 CHF), Roche (+ 0,35 Prozent auf 284,20 CHF) und Julius Bär (+ 0,20 Prozent auf 50,44 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen hingegen ams (-5,00 Prozent auf 1,03 CHF), VAT (-2,27 Prozent auf 425,60 CHF), Swiss Re (-1,70 Prozent auf 115,85 CHF), Logitech (-1,33 Prozent auf 76,90 CHF) und Straumann (-1,03 Prozent auf 125,20 CHF).

Diese SLI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SLI sticht die ams-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 1 155 470 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 243,102 Mrd. Euro macht die Nestlé-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

2024 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,14 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index bietet die Swiss Re-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 5,45 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at