Vodafone Group Aktie

WKN DE: A1XA83 / ISIN: GB00BH4HKS39

11.11.2025 11:11:00

Mit Vodafone geht es wieder etwas aufwärts

Nach Verlust von 4 Millionen Fernsehkunden und sechs Quartalen Umsatzrückgang hat Vodafone Deutschland erstmals wieder ein Umsatzplus erzielt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
