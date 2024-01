Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX beginnt Handel in der Verlustzone

Um 09:27 Uhr tendiert der LUS-DAX im XETRA-Handel 0,81 Prozent schwächer bei 16 404,50 Punkten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 16 373,50 Punkte, das Tageshoch hingegen 16 539,00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang einen Gewinn von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, den Stand von 16 726,00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, lag der LUS-DAX bei 15 254,00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2023, betrug der LUS-DAX-Kurs 15 181,00 Punkte.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2024 bereits um 2,03 Prozent abwärts. Bei 16 964,50 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 373,50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1,25 Prozent auf 387,60 EUR), Rheinmetall (+ 0,47 Prozent auf 321,90 EUR), Allianz (-0,08 Prozent auf 242,45 EUR), Fresenius SE (-0,11 Prozent auf 26,46 EUR) und Hannover Rück (-0,22 Prozent auf 222,60 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen hingegen Zalando (-4,48 Prozent auf 16,42 EUR), adidas (-3,22 Prozent auf 166,46 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,68 Prozent auf 26,55 EUR), Siemens Energy (-2,64 Prozent auf 11,43 EUR) und BMW (-2,36 Prozent auf 93,50 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im LUS-DAX sticht die Commerzbank-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 858 961 Aktien gehandelt. Im LUS-DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 169,092 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

LUS-DAX-Fundamentalkennzahlen

Unter den LUS-DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,32 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

