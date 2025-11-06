Commerzbank Aktie

Index-Performance im Fokus 06.11.2025 15:59:08

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX fällt nachmittags zurück

So bewegt sich der DAX am vierten Tag der Woche.

Am Donnerstag notiert der DAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,63 Prozent leichter bei 23 898,38 Punkten. Damit kommen die im DAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2,064 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 23 996,24 Punkte an der Kurstafel, nach 24 049,74 Punkten am Vortag.

Der DAX verzeichnete bei 24 058,73 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 23 898,19 Einheiten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn sank der DAX bereits um 0,383 Prozent. Der DAX lag vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 24 378,29 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, verzeichnete der DAX einen Wert von 23 924,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, notierte der DAX bei 19 039,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 19,34 Prozent aufwärts. Bei 24 771,34 Punkten markierte der DAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 18 489,91 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit Zalando (+ 9,62 Prozent auf 24,83 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,73 Prozent auf 43,36 EUR), RWE (+ 2,00 Prozent auf 43,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,68 Prozent auf 42,46 EUR) und Continental (+ 1,05 Prozent auf 67,20 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Deutsche Börse (-4,59 Prozent auf 209,80 EUR), Brenntag SE (-3,54 Prozent auf 46,11 EUR), Commerzbank (-2,58 Prozent auf 31,70 EUR), SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR) und GEA (-2,04 Prozent auf 59,95 EUR).

Welche Aktien im DAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 3 253 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Werte

Unter den DAX-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

07.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
06.11.25 Commerzbank Sector Perform RBC Capital Markets
06.11.25 Commerzbank Verkaufen DZ BANK
06.11.25 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Commerzbank Hold Deutsche Bank AG
