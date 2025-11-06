Heidelberg Materials Aktie
XETRA-Handel DAX zeigt sich mittags leichter
Der DAX tendiert im XETRA-Handel um 12:09 Uhr um 0,09 Prozent schwächer bei 24 028,67 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,064 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0,222 Prozent auf 23 996,24 Punkte an der Kurstafel, nach 24 049,74 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 23 932,04 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 24 058,73 Zählern.
DAX-Entwicklung im Jahresverlauf
Seit Beginn der Woche gewann der DAX bereits um 0,160 Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, betrug der DAX-Kurs 24 378,29 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, wies der DAX einen Stand von 23 924,36 Punkten auf. Der DAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bei 19 039,31 Punkten.
Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2025 ein Plus von 20,00 Prozent zu Buche. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24 771,34 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 18 489,91 Punkten.
Die Tops und Flops im DAX
Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Zalando (+ 9,05 Prozent auf 24,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 6,92 Prozent auf 42,64 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 767,50 EUR), adidas (+ 2,73 Prozent auf 163,60 EUR) und RWE (+ 2,02 Prozent auf 43,45 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Deutsche Börse (-3,55 Prozent auf 212,10 EUR), Heidelberg Materials (-3,24 Prozent auf 200,30 EUR), Brenntag SE (-2,97 Prozent auf 46,38 EUR), Commerzbank (-2,21 Prozent auf 31,82 EUR) und BMW (-1,63 Prozent auf 84,40 EUR).
DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert
Das Handelsvolumen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 917 617 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,76 erwartet. Die BASF-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
