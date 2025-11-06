Henkel vz. Aktie
WKN: 604843 / ISIN: DE0006048432
|LUS-DAX aktuell
|
06.11.2025 12:27:05
Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein
Am Donnerstag fällt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 24 013,00 Punkte zurück.
Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 929,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 100,00 Punkten lag.
LUS-DAX seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 453,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 951,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 19 141,00 Punkten.
Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,28 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.
LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 9,05 Prozent auf 24,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 6,92 Prozent auf 42,64 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 767,50 EUR), adidas (+ 2,73 Prozent auf 163,60 EUR) und RWE (+ 2,02 Prozent auf 43,45 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Deutsche Börse (-3,55 Prozent auf 212,10 EUR), Heidelberg Materials (-3,24 Prozent auf 200,30 EUR), Brenntag SE (-2,97 Prozent auf 46,38 EUR), Commerzbank (-2,21 Prozent auf 31,82 EUR) und BMW (-1,63 Prozent auf 84,40 EUR).
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 917 617 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus
Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 5,36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Henkel KGaA Vz.mehr Nachrichten
|
09:48
|Henkel vz-Analyse: Neutral-Bewertung für Henkel vz-Aktie von UBS AG (finanzen.at)
|
09:29
|Freundlicher Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: LUS-DAX fällt letztendlich (finanzen.at)
|
06.11.25
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX beendet den Handel mit Verlusten (finanzen.at)
|
06.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach (finanzen.at)
|
06.11.25
|AKTIE IM FOKUS: Henkel gefragt - JPMorgan nach Call positiver gestimmt (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
06.11.25
|UBS AG beurteilt Henkel vz-Aktie mit Neutral (finanzen.at)