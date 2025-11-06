Handel in Frankfurt: LUS-DAX legt den Rückwärtsgang ein

Am Donnerstag fällt der LUS-DAX um 12:24 Uhr via XETRA um 0,37 Prozent auf 24 013,00 Punkte zurück.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 929,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 100,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn legte der LUS-DAX bereits um Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, lag der LUS-DAX bei 24 453,00 Punkten. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, wurde der LUS-DAX mit 23 951,00 Punkten berechnet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, bewegte sich der LUS-DAX bei 19 141,00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2025 gewann der Index bereits um 20,28 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 24 773,50 Punkte. Bei 18 821,00 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

LUS-DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im LUS-DAX zählen aktuell Zalando (+ 9,05 Prozent auf 24,70 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 6,92 Prozent auf 42,64 EUR), Rheinmetall (+ 3,54 Prozent auf 1 767,50 EUR), adidas (+ 2,73 Prozent auf 163,60 EUR) und RWE (+ 2,02 Prozent auf 43,45 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX derweil Deutsche Börse (-3,55 Prozent auf 212,10 EUR), Heidelberg Materials (-3,24 Prozent auf 200,30 EUR), Brenntag SE (-2,97 Prozent auf 46,38 EUR), Commerzbank (-2,21 Prozent auf 31,82 EUR) und BMW (-1,63 Prozent auf 84,40 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 1 917 617 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 257,378 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Fokus

Die Bayer-Aktie präsentiert 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Mit 5,36 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at