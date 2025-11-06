Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX gibt am Nachmittag nach

Der LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag im Minus.

Am Donnerstag sinkt der LUS-DAX um 15:57 Uhr via XETRA um 1,16 Prozent auf 23 820,50 Punkte.

Der LUS-DAX erreichte heute sein Tagestief bei 23 820,50 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24 100,00 Punkten lag.

LUS-DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Noch vor einem Monat, am 06.10.2025, wies der LUS-DAX einen Wert von 24 453,00 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 06.08.2025, stand der LUS-DAX noch bei 23 951,00 Punkten. Der LUS-DAX erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2024, den Stand von 19 141,00 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2025 ging es für den Index bereits um 19,32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der LUS-DAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 24 773,50 Punkten. Bei 18 821,00 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Zalando (+ 9,62 Prozent auf 24,83 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 8,73 Prozent auf 43,36 EUR), RWE (+ 2,00 Prozent auf 43,44 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 1,68 Prozent auf 42,46 EUR) und Continental (+ 1,05 Prozent auf 67,20 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind hingegen Deutsche Börse (-4,59 Prozent auf 209,80 EUR), Brenntag SE (-3,54 Prozent auf 46,11 EUR), Commerzbank (-2,58 Prozent auf 31,70 EUR), SAP SE (-2,41 Prozent auf 222,45 EUR) und GEA (-2,04 Prozent auf 59,95 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im LUS-DAX sticht die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 3 253 090 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie nimmt im LUS-DAX, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 257,378 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Unter den LUS-DAX-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 5,76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 5,36 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der BASF-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at