McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|Lohnendes McDonalds-Investment?
|
04.12.2025 16:04:20
Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Die McDonalds-Aktie wurde heute vor 10 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der McDonalds-Anteile betrug an diesem Tag 116,20 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 86,059 McDonalds-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der McDonalds-Aktie auf 307,71 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 26 481,07 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 164,81 Prozent vermehrt.
McDonalds war somit zuletzt am Markt 214,25 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Bikeworldtravel / Shutterstock.com
Nachrichten zu McDonald's Corp.mehr Nachrichten
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
|
03.12.25
|Gewinne in New York: Dow Jones zum Start des Mittwochshandels freundlich (finanzen.at)
|
01.12.25
|Börse New York: Dow Jones beendet die Montagssitzung in der Verlustzone (finanzen.at)
|
01.12.25
|Schwacher Handel: So steht der Dow Jones am Montagnachmittag (finanzen.at)
|
01.12.25
|Montagshandel in New York: Dow Jones gibt mittags nach (finanzen.at)
|
01.12.25
|Verluste in New York: Dow Jones beginnt Handel im Minus (finanzen.at)
|
28.11.25
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsende mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.mehr Analysen
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|08.08.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|07.08.25
|McDonald's Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.08.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.06.24
|McDonald's Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp.
|264,25
|0,19%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf US-Zinssenkung: US-Börsen schließen uneinheitlich -- ATX letztlich fester -- DAX geht stärker aus dem Handel -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich fester - Kräftiges Plus in Japan
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag etwas fester. Der DAX legte im Donnerstagshandel ebenso zu. Die US-Börsen tendierten letztlich in verschiedene Richtungen. In Asien notierten die Börsen überwiegend im Plus.