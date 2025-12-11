McDonald's Aktie
WKN: 856958 / ISIN: US5801351017
|
11.12.2025 09:39:00
McDonalds zieht KI-Weihnachtsspot nach Kritik zurück
Weihnachtsclips großer Konzerne sind zu einer Art Kult geworden. Wenn die Filme aber nicht den Nerv der Zuschauer treffen, können sie zum PR-Gau werden. Das musste nun auch McDonald’s in den Niederlanden erfahren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
Nachrichten zu McDonald's Corp.mehr Nachrichten
|
11.12.25
|McDonalds zieht KI-Weihnachtsspot nach Kritik zurück (Spiegel Online)
|
10.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones im Plus (finanzen.at)
|
10.12.25
|Mittwochshandel in New York: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
|
05.12.25
|Aufschläge in New York: Dow Jones schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in New York: Dow Jones am Freitagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
04.12.25
|Dow Jones 30 Industrial-Wert McDonalds-Aktie: So viel Gewinn hätte ein McDonalds-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
03.12.25
|Freundlicher Handel: Dow Jones schlussendlich auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
03.12.25
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Börsianer greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu McDonald's Corp.mehr Analysen
|06.11.25
|McDonald's Kaufen
|DZ BANK
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.09.25
|McDonald's Market-Perform
|Bernstein Research
|03.09.25
|McDonald's Buy
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|McDonald's Corp Cert.Deposito Arg.Repr. 0.25 Shs
|19 400,00
|-0,05%
|McDonald's Corp.
|264,05
|-0,43%
