Mittwochshandel in Paris: CAC 40 am Mittwochmittag auf grünem Terrain

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:10 Uhr via Euronext 0,33 Prozent fester bei 7 814,70 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 2,452 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der CAC 40 0,315 Prozent fester bei 7 813,77 Punkten, nach 7 789,21 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 828,37 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 802,01 Punkten verzeichnete.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 0,028 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 notierte am vorherigen Handelstag, dem 10.05.2024, bei 8 219,14 Punkten. Der CAC 40 notierte noch vor drei Monaten, am 12.03.2024, bei 8 087,48 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.06.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 250,35 Punkten auf.

Seit Beginn des Jahres 2024 gewann der Index bereits um 3,77 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 281,10 Zählern registriert.

Die Tops und Flops im CAC 40

Zu den stärksten Einzelwerten im CAC 40 zählen aktuell Crédit Agricole (+ 2,96 Prozent auf 13,97 EUR), BNP Paribas (+ 2,03 Prozent auf 61,88 EUR), Schneider Electric (+ 1,94 Prozent auf 229,90 EUR), Engie (ex GDF Suez) (+ 1,64 Prozent auf 14,23 EUR) und Air Liquide (+ 0,98 Prozent auf 167,28 EUR). Flop-Aktien im CAC 40 sind derweil Kering (-0,90 Prozent auf 316,83 EUR), VINCI (-0,44 Prozent auf 101,94 EUR), Hermès (Hermes International) (-0,35 Prozent auf 2 122,12 EUR), LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton (-0,34 Prozent auf 734,65 EUR) und Stellantis (-0,13 Prozent auf 20,03 EUR).

Welche CAC 40-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im CAC 40 weist die Crédit Agricole-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 4 183 738 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 371,364 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die Stellantis-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Mit 8,81 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Engie (ex GDF Suez)-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

