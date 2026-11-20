Moderna Aktie
WKN DE: A2N9D9 / ISIN: US60770K1079
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20.11.2026 09:55:00
Moderna vs. BioNTech: Why Only 1 Is a Buy Heading Into 2027
The coronavirus pandemic turned two little-known mRNA companies into household names. Moderna (NASDAQ: MRNA) and BioNTech (NASDAQ: BNTX) brought their vaccines to market, collected billions of dollars in revenue, and then watched demand fade in recent years. Both stocks fell significantly from their highs, and both companies have spent the past few years trying to prove they're more than coronavirus vaccine makers.
This year, their paths have diverged. Moderna's stock has soared as investors rushed to bet on the company's promising personalized cancer vaccine program. BioNTech, meanwhile, saw its stock price slip and prepared to say goodbye to its founders.
So, heading into 2027, which of these mRNA pioneers is the better buy?
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|BioNTech (ADRs)
|73,50
|-0,81%
|Moderna Inc
|177,82
|-2,12%
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