Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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13.07.2026 06:15:00
Montag: YouTube mit DuckDuckGo ohne Werbung, Copilot mit Microsoft-eigener KI
DuckDuckGo-Browser mit uBlock für YouTube + Microsoft-KI statt OpenAI + Hynix-Börsengang mit Warnung + Abschied von eiserner Lunge + VR-Spielebranche im UmbruchWeiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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