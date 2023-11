Montagshandel in Frankfurt: DAX beendet die Montagssitzung mit Verlusten

Am Montag schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0,11 Prozent) bei 15 901,33 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,618 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,025 Prozent auf 15 915,24 Punkte an der Kurstafel, nach 15 919,16 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 15 929,93 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 15 854,82 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX auf Jahressicht

Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 20.10.2023, bei 14 798,47 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 18.08.2023, einen Stand von 15 574,26 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.11.2022, betrug der DAX-Kurs 14 431,86 Punkte.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 13,02 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 16 528,97 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Zählern erreicht.

DAX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Merck (+ 2,61 Prozent auf 161,05 EUR), Zalando (+ 2,17 Prozent auf 23,56 EUR), Siemens Energy (+ 2,05 Prozent auf 11,92 EUR), SAP SE (+ 1,97 Prozent auf 139,92 EUR) und Hannover Rück (+ 1,58 Prozent auf 212,20 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Bayer (-17,96 Prozent auf 34,01 EUR), Henkel vz (-1,99 Prozent auf 69,86 EUR), Beiersdorf (-0,96 Prozent auf 123,45 EUR), Siemens (-0,55 Prozent auf 147,64 EUR) und Heidelberg Materials (-0,42 Prozent auf 70,98 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im DAX

Im DAX sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 37 382 007 Aktien gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 160,506 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Im DAX verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 2,73 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie gewährt Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,83 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at