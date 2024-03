Montagshandel in London: FTSE 100 beginnt Montagshandel in der Gewinnzone

Am Montag verbucht der FTSE 100 um 09:12 Uhr via LSE Gewinne in Höhe von 0,07 Prozent auf 7 732,93 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,456 Bio. Euro. In den Montagshandel ging der FTSE 100 0,000 Prozent höher bei 7 727,42 Punkten, nach 7 727,42 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des FTSE 100 betrug 7 739,99 Punkte, das Tagestief hingegen 7 726,90 Zähler.

FTSE 100-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, erreichte der FTSE 100 einen Wert von 7 711,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 18.12.2023, notierte der FTSE 100 bei 7 614,48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Der FTSE 100 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 7 335,40 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2024 ein Plus von 0,148 Prozent zu Buche. Das FTSE 100-Jahreshoch beträgt derzeit 7 785,73 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Punkten erreicht.

Aufsteiger und Absteiger im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind derzeit Reckitt Benckiser (+ 4,79 Prozent auf 47,01 GBP), Ocado Group (+ 2,87 Prozent auf 4,72 GBP), Rentokil Initial (+ 1,71 Prozent auf 4,82 GBP), Anglo American (+ 1,56 Prozent auf 18,84 GBP) und Imperial Brands (+ 1,21 Prozent auf 17,16 GBP). Unter den schwächsten FTSE 100-Aktien befinden sich hingegen Haleon (-2,23 Prozent auf 3,15 GBP), Phoenix Group (-2,14 Prozent auf 4,94 GBP), Centrica (-1,74 Prozent auf 1,30 GBP), United Utilities (-1,42 Prozent auf 10,44 GBP) und Flutter Entertainment (-1,37 Prozent auf 168,80 GBP).

Welche Aktien im FTSE 100 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im FTSE 100 ist die Vodafone Group-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 190 964 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 weist die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 191,262 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die FTSE 100-Aktien

Im FTSE 100 verzeichnet die International Consolidated Airlines-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,36 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Phoenix Group-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,73 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at