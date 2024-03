Montagshandel in New York: Dow Jones fällt nachmittags zurück

Der Dow Jones sinkt am Montagnachmittag.

Um 20:02 Uhr gibt der Dow Jones im NYSE-Handel um 0,38 Prozent auf 39 326,94 Punkte nach. Damit sind die enthaltenen Werte 13,302 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 0,755 Prozent stärker bei 39 774,06 Punkten in den Handel, nach 39 475,90 Punkten am Vortag.

Der Dow Jones verzeichnete bei 39 309,93 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 39 430,17 Einheiten.

Dow Jones-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 23.02.2024, bei 39 131,53 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 37 385,97 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.03.2023, wurde der Dow Jones auf 32 237,53 Punkte taxiert.

Der Index legte auf Jahressicht 2024 bereits um 4,27 Prozent zu. Bei 39 889,05 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Das Jahrestief wurde hingegen bei 37 122,95 Punkten markiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Dow Jones

Die stärksten Einzelwerte im Dow Jones sind derzeit Walt Disney (+ 2,41 Prozent auf 118,66 USD), Boeing (+ 1,44 Prozent auf 191,57 USD), Chevron (+ 1,17 Prozent auf 156,47 USD), Amgen (+ 0,87 Prozent auf 278,57 USD) und Amazon (+ 0,76 Prozent auf 180,23 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen hingegen McDonalds (-1,52 Prozent auf 278,32 USD), Home Depot (-1,50 Prozent auf 384,41 USD), 3M (-1,17 Prozent auf 105,53 USD), Intel (-1,15 Prozent auf 42,08 USD) und Microsoft (-1,09 Prozent auf 424,05 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 10 041 060 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 2,945 Bio. Euro weist die Microsoft-Aktie im Dow Jones derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Im Dow Jones verzeichnet die Verizon-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,78 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index zeigt die Verizon-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 6,67 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

