Montagshandel in Wien: ATX verliert zum Handelsende

Der ATX zeigte sich am Abend in Rot.

Am Montag tendierte der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,25 Prozent leichter bei 3 446,96 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 113,412 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,026 Prozent auf 3 456,47 Punkte an der Kurstafel, nach 3 455,57 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 3 471,63 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3 440,12 Punkten verzeichnete.

ATX-Performance auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, verzeichnete der ATX einen Stand von 3 434,97 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX wies am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, einen Stand von 3 020,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, den Stand von 3 372,68 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2024 bereits um 1,02 Prozent. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 471,63 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit OMV (+ 2,07 Prozent auf 40,39 EUR), AT S (AT&S) (+ 1,96 Prozent auf 23,88 EUR), Wienerberger (+ 1,19 Prozent auf 30,64 EUR), Lenzing (+ 0,98 Prozent auf 31,05 EUR) und Telekom Austria (+ 0,88 Prozent auf 7,99 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich hingegen Schoeller-Bleckmann (-2,70 Prozent auf 45,00 EUR), Andritz (-2,54 Prozent auf 57,55 EUR), BAWAG (-2,31 Prozent auf 48,26 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,19 Prozent auf 124,80 EUR) und Österreichische Post (-1,42 Prozent auf 31,25 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Im ATX weist die OMV-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 480 147 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Verbund-Aktie mit 26,160 Mrd. Euro die dominierende Aktie im ATX.

Fundamentaldaten der ATX-Titel im Blick

Unter den ATX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 3,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die höchste Dividendenrendite ist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,77 Prozent bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.at